Calcio: Il Tottenham esonera Nuno Espirito Santo

Per la successione si fanno i nomi di Conte e Fonseca LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Salta un'altra panchina in Premier League. Dopo meno di cinque mesi si esaurisce l'avventura di Nuno Espirito Santo, esonerato dal Tottenham dopo lo 0-3 col Manchester United che ha lasciato gli Spurs all'ottavo posto della Premier, a -10 dal Chelsea capolista dopo dieci giornate. Ingaggiato lo scorso giugno con un contratto biennale, il 47enne tecnico portoghese era arrivato dopo 4 ottime stagioni alla guida dei Wolves e adesso il Tottenham andrà alla ricerca del quarto allenatore in tre anni, in una settimana che prevede la gara di Conference League contro il Vitesse giovedì e domenica la sfida con l'Everton. "So quanto Nuno e il suo staff volessero fare bene e mi dispiace aver dovuto prendere questa decisione – commenta il direttore tecnico degli Spurs, Fabio Paratici – Nuno è un vero gentleman e sarà sempre il benvenuto qui". Per la panchina del Tottenham si fanno ora i nomi, fra gli altri, di Antonio Conte – che ha già lavorato in passato con Paratici alla Juve – e Paulo Fonseca. (ITALPRESS). glb/red 01-Nov-21 11:25