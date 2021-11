Calcio: Media Uk, trattativa avanzata fra Tottenham e Conte

L'annuncio potrebbe arrivare già nella giornata di martedì LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Antonio Conte si appresta a tornare a Londra. Secondo la "BBC", la trattativa fra il Tottenham – che stamane ha esonerato Nuno Espirito Santo – e il tecnico salentino sarebbe in fase avanzata. In giornata è previsto un confronto diretto fra Conte da un lato e Daniel Levy e Fabio Paratici, rispettivamente presidente e direttore tecnico degli Spurs, dall'altro: già domani potrebbe arrivare l'ufficialità. Per Conte si tratterebbe di un ritorno in Premier dove ha guidato per due stagioni il Chelsea, vincendo un campionato e una FA Cup. (ITALPRESS). glb/red 01-Nov-21 15:09