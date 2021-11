F.1: Briatore “Verstappen può vincere ma non sottovalutiamo Hamilton”

"Se Max vince il prossimo gran premio ha grandissime possibilità" ROMA (ITALPRESS) – "Verstappen può vincere il Mondiale, è molto freddo, non sbaglia. Mi auguro che si possa arrivare all'ultima gara con tutto il discorso ancora aperto, sarebbe fantastico per i tifosi. Al momento direi che lui e Hamilton hanno entrambi il 50% delle possibilità". Lo ha dichiarato Flavio Briatore, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento, parlando della sfida per il Mondiale di Formula 1. "Quando ti giochi il titolo vedi il talento dei piloti e Max è molto sicuro di sé. Lo ha dimostrato nelle ultime gare – ha sottolineato Briatore – Adesso il team che sbaglia meno può conquistare il Mondiale: la Red Bull sta facendo un grande lavoro mentre la Mercedes arranca. Se Verstappen vince il prossimo gran premio ha grandissime possibilità, ma non sottovalutiamo Hamilton". Poi una battuta sulla Ferrari: "Ha fatto un altro campionato non da protagonista, ma in questo momento ha un pilota molto forte come Leclerc e Sainz è bravo. Ci sono tutti gli ingredienti per fare bene, devono trovare una macchina competitiva: da troppo tempo si rinvia la rinascita all'anno successivo, ora la Ferrari non può sbagliare perché si rimescolano le carte con i regolamenti e ha tutto per poter riuscire". (ITALPRESS). spf/mc/red 01-Nov-21 15:19