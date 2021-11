F.1: Wolff “Se ultimo Gp decisivo, Verstappen-Hamilton come Senna-Prost”

"Quello che è successo a Monza ne è l'esempio" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Se si dovesse arrivare all'ultima gara di Abu Dhabi con entrambi in corsa per il titolo, chi sarà davanti in classifica proverà a fare qualcosa simile a quello che abbiamo visto negli anni di Senna e Prost". Toto Wolff, team principal della Mercedes, sembra abbastanza sicuro: uno fra Max Verstappen e Lewis Hamilton potrebbe cercare di buttare fuori il rivale nell'ultima gara dell'anno se servisse per assicurarsi il Mondiale, rievocando l'accesa rivalità in pista a fine anni Ottanta fra Senna e Prost, con reciproche scorrettezze annesse. "Guardate a cosa è successo a Monza – sottolinea Wolff in un'intervista al 'Daily Mail' – Verstappen ha buttato fuori Lewis perchè era più veloce e poteva superarlo, ed è una cosa assolutamente comprensibile. Se corri per il titolo e vedi che potrebbe sfuggirti via perchè l'altro ti sta sorpassando, che altro mezzo hai per assicurarti che questo non succeda? Lo abbiamo visto con Schumacher e Villeneuve – il riferimento a quanto accadde nel 1997 – e lo abbiamo visto due volte con Senna e Prost. Non darei mai l'ordine di provocare un incidente ma se arrivano all'ultimo Gp e chi arriva davanti vince il titolo, correranno senza esclusioni di colpi". (ITALPRESS). glb/red 01-Nov-21 11:57