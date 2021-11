Tennis: Torneo Parigi. Fognini eliminato al primo turno da Fucsovics

Il ligure si è arreso subito all'ungherese per 6-1 6-7 7-6 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Prima qualche problema fisico, risolto con il passare dei game. Poi la voglia di lottare e lampi di tennis-spettacolo che solo lui sa regalare. Tutto questo non è bastato a Fabio Fognini, uscito di scena al primo turno del "Rolex Paris Masters", ottavo ed ultimo Atp Masters 1000 dell'anno dotato di un montepremi di 2.603.700 euro che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il 34enne di Arma di Taggia, n.37 del ranking mondiale, ha ceduto per 6-1 6-7(6) 7-6(5), al termine di una battaglia di quasi due ore e tre quarti, all'ungherese Marton Fucsovics, n.40 Atp. Sarà dunque Fucsovics l'avversario al secondo turno di Novak Djokovic, n.1 del mondo che rientra nel tour dopo la finale persa agli US Open e il mancato Grande Slam. (ITALPRESS). mc/red 01-Nov-21 14:17