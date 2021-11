Tiro con l’arco: Braido nuovo segretario generale Fitarco

Il neo dirigente federale succede a Tolu, passato alla Fci ROMA (ITALPRESS) – E' stato ufficializzato il passaggio di consegne che riguarda la segreteria generale della Fitarco: già dal mese di aprile il segretario Marcello Tolu ha iniziato la sua collaborazione anche con la Fci, con la quale ora lavorerà in via esclusiva, mentre nelle ultime settimane si è insediato Ivan Braido, proveniente dalla federtriathlon. Il presidente Fitarco Mario Scarzella, nel corso di una piccola cerimonia svolta con i dipendenti federali ha ringraziato Tolu e dato il benvenuto al suo successore: "Con Marcello abbiamo vissuto 5 anni fantastici, conclusi con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo che ci hanno regalato grandi soddisfazioni. Devo ringraziarlo per il suo lavoro, soprattutto per aver portato avanti la federazione in un periodo tanto difficile come quello contraddistinto dalla pandemia. A lui auguro le migliori fortune con la Federciclismo e allo stesso tempo do il benvenuto e auguro buon lavoro al nuovo segretario Ivan Braido, che sono sicuro potrà raccogliere al meglio l'eredità di chi lo ha preceduto. Ivan è un uomo di sport, conosce il mondo delle federazioni sportive e avendo lavorato anche alla Preparazione Olimpica saprà sicuramente dare il suo contributo per la crescita del nostro movimento". (ITALPRESS). mc/com 01-Nov-21 12:32