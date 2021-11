“Violenti e fascisti”, Marsiglia vietata ai tifosi della Lazio

Niente trasferta di Europa League in Francia per i supporters biancocelesti PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ai tifosi della Lazio sarà impedito recarsi a Marsiglia per seguire l'incontro di Europa League in programma giovedì (ore 21) all'Orange Velodrome. Saranno vietati, si legge nel decreto firmato dal ministro degli Interni francese Gerald Darmanin, "viaggi individuali o collettivi, con qualsiasi mezzo, di chiunque si dichiari tifoso della Società Sportiva Lazio, o si comporti come tale, tra i valichi stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali francesi, da un lato, e il comune di Marsiglia (Bouches-du-Rhone), dall'altro". Il ministero giustifica questo provvedimento con il "comportamento violento di alcuni tifosi" della Lazio "in modo ricorrente intorno agli stadi e nei centri cittadini dei luoghi di ritrovo", nonché "la ripetuta interpretazione di canti fascisti e la realizzazione di saluti nazisti". Il decreto ricorda anche gli incidenti avvenuti con i tifosi turchi del Galatasaray durante l'ultima partita di Europa League a Marsiglia, il 30 settembre, durante la quale "trentadue membri delle forze di sicurezza sono rimasti feriti". Due ultras marsigliesi e tre turchi furono arrestati per lancio di proiettili. A seguito di queste violenze, la Uefa ha deciso di chiudere anche la tribuna nord del Velodrome contro la squadra di Sarri. L'ultimo incontro tra Olympique e i biancocelesti, che risale al 25 ottobre 2018, fu scandito da episodi di violenza. Il giorno antecedente alla gara, "quattro persone rimasero ferite da coltelli durante una rissa che coinvolse quasi 200 tifosi", ricorda il ministero e, il giorno della partita, i tifosi delle due squadre si scontrarono nuovamente. Durante l'andata del 21 ottobre (0-0), anche ai tifosi del Marsiglia fu vietato di recarsi a Roma. (ITALPRESS). mc/red 01-Nov-21 12:40