Arriva Aprilia Tuareg 660, via al prebooking dal 3 novembre

MILANO (ITALPRESS) – Arriva sul mercato la nuova Tuareg 660, La moto adventure sara' dai concessionari Aprilia nel mese di dicembre. Per celebrare il ritorno di un vero mito dell'offroad, Il marchio di Noale ha messo a punto un programma di prebooking online che offre interessanti vantaggi a coloro che decidono di prenotarsi per l'acquisto, tra cui il privilegio di portarsi a casa per primi una delle moto piu' attese in assoluto. A partire da mercoledi' 3 novembre sara' possibile prenotare Tuareg 660 sulle pagine del sito web dedicato tuareg660.aprilia.com, accessibile anche dal sito aprilia.com. Online si potra' scegliere la variante cromatica preferita e il dealer di fiducia dove ritirare la moto. I primi esemplari prodotti saranno quindi destinati proprio a coloro che l'hanno prenotata, ai quali Aprilia garantisce anche le spese di immatricolazione incluse nel prezzo di listino, che parte da 11.990 euro, IVA inclusa. Aprilia Tuareg 660 nasce sulla base della meccanica di RS 660 e Tuono 660 ed e' concepita per superare il fuoristrada piu' duro e allo stesso tempo per essere facile e confortevole nei viaggi, puntando a rappresentare la migliore sintesi tra le enduro monocilindriche e tra le adventure di media cilindrata, due mondi fino ad ora antitetici. Originale nel design, leggera e potente (187 kg per una potenza di 80 CV), e' il frutto di un progetto concettualmente modernissimo e completamente nuovo. Tuareg 660 si distingue per l'ergonomia di guida espressamente studiata per il fuoristrada, con manubrio ampio e alto e un girovita molto snello per facilitare i movimenti in sella. L'elevatissima escursione delle sospensioni garantisce la capacita' di superare qualsiasi ostacolo e una guida confortevole su strada e nel turismo. L'equipaggiamento e' il piu' completo e comprende l'impianto di illuminazione full LED con DRL perimetrali e la strumentazione TFT a colori da 5 pollici. E' di serie il pacchetto di controlli elettronici APRC con Ride-by-Wire multimappa che include il traction control, il cruise control, l'engine brake e differenti mappature del motore. Sono presenti anche quattro Riding Mode personalizzabili, per massimizzare l'esperienza di guida e facilitare la vita a bordo. Il pilota deve solo scegliere il Riding Mode per ottenere automaticamente la migliore taratura dei controlli elettronici. Aprilia Tuareg 660 e' spinta da un motore bicilindrico frontemarcia di nuova generazione, leggero e dalle prestazioni entusiasmanti, calibrato per affrontare il fuoristrada piu' impegnativo. E' depotenziabile a 35 kW, ideale per i neopatentati e sulla quale restano invariate tutte le altre caratteristiche tecniche. Il ricco catalogo di accessori comprende componenti in grado di renderla piu' sportiva nell'off-road e piu' confortevole nei viaggi; e' presente anche una linea di abbigliamento tecnico di qualita' dedicato al turismo e al fuoristrada. La gamma colori prevede la variante Acid Gold, vivace e distintiva come da tradizione Aprilia, e la variante Martian Red, dominata dai colori rosso e nero a un prezzo di listino di 11.990 euro franco concessionario. A queste si aggiunge la piu' evocativa grafica Indaco Tagelmust, con un prezzo di listino di 12.690 euro franco concessionario.