Calcio: Champions. Ranocchia “Inter solida, età e esperienza aiutano”

Il centrale nerazzurro: "In campo trasferiamo quanto proviamo in allenamento" TIRASPOL (MOLDAVIA) (ITALPRESS) – "Sono contento che abbiamo vinto la partita contro l'Udinese e che abbiamo dato continuità ai risultati. Cerco sempre di farmi trovare pronto e di fare il bene della squadra, anche aiutando i nuovi e i più giovani che hanno bisogno di un consiglio o di altro". L'Inter si prepara a sfidare lo Sheriff Tiraspol nella gara di Champions League di domani e Andrea Ranocchia, al fianco di mister Simone Inzaghi in conferenza stampa, non vede l'ora di dare un contributo. "L'età e l'esperienza aiutano, da giovane facevo più fatica, ma ora ho una maturità che mi permette di farmi trovare pronto – spiega il centrale nerazzurro – Poi ho la fortuna di far parte di un gruppo sano, di ragazzi che si aiutano e motivano a vicenda e questo aiuta, è una fortuna allenarsi con ragazzi così". Circa la differenza in questa Inter rispetto agli ultimi due anni, Ranocchia sottolinea che "la base della squadra è molto solida, veniamo da un percorso importante e quest'anno sono arrivati ragazzi di talento che hanno mostrato tanta disponibilità e il mister ci ha trasferito i suoi concetti. ll percorso è ancora lungo e abbiamo ancora tanto da fare, ma la cosa importante è che riusciamo a trasferire in campo quello che proviamo in settimana". (ITALPRESS). mc/red 02-Nov-21 19:54