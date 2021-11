Calcio: Conference League. Roma-Bodo/Glimt, arbitra il greco Papapetrou

Giovedì in programma la sfida contro i norvegesi valida per la quarta giornata del girone C NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Designati gli arbitri per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League. Roma-Bodo/Glimt, gara in programma giovedì alle 21 allo stadio Olimpico, sarà diretta dal greco Anastasios Papapetrou. Con lui i connazionali Tryfon Petropoulos e Iordanis Aptosoglou come assistenti, mentre Aristotelis Diamantopoulos sarà il quarto ufficiale di gara. (ITALPRESS). ari/red 02-Nov-21 11:54