Malattie rare, Fondazione Cariplo e Telethon insieme per la ricerca

MILANO (ITALPRESS) – Fondazione Telethon e Fondazione Cariplo insieme per la ricerca scientifica: al via un bando per finanziare progetti su aspetti sconosciuti o ancora poco compresi delle malattie rare. Per la prima volta le due fondazioni uniscono risorse e competenze in un'iniziativa che promuove lo studio di aspetti genetici e meccanismi molecolari mai studiati finora ma potenzialmente utili per allargare le conoscenze e favorire lo sviluppo di nuove terapie per queste malattie. Nonostante sia poco finanziata, soprattutto nel campo delle malattie rare, la ricerca di base rappresenta un eccezionale banco di prova per la scoperta di meccanismi biologici fondamentali da cui poter partire per aumentarne la conoscenza e favorire lo sviluppo di nuove terapie. Dall'analisi della letteratura scientifica emerge come ricercatori e agenzie di finanziamento tendano a concentrare gli studi solo su una porzione limitata del nostro patrimonio genetico. Esistono pero' anche regioni del DNA meno studiate o che non codificano per proteine o set di geni, con relativi RNA e proteine, dalla funzione ancora sconosciuta che potrebbero avere un ruolo importante, sia dal punto di vista fisiologico che patologico. E' su queste premesse che Fondazione Telethon e Fondazione Cariplo hanno unito le forze ed avviato un bando congiunto, per stimolare i ricercatori a concentrarsi su questi aspetti ancora poco noti ma dal grande potenziale. Sono ammessi sia progetti presentati da una singola organizzazione, sia progetti in partenariato, con un budget massimo di 250mila euro a progetto. Le organizzazioni, capofila e partner, dovranno essere enti di ricerca italiani non profit, pubblici o privati. "Se oggi stiamo riconquistando una situazione di normalita', lasciandoci gradualmente la pandemia alle spalle, e' grazie ai grandi risultati prodotti attraverso il progresso della ricerca scientifica. La ricerca di base, in particolare nell'ambito delle malattie rare, e' ancora oggi un ambito orfano di investimento ma al contempo rappresenta un apripista per lo sviluppo di conoscenza chiave anche per la ricerca applicata nel campo di patologie piu' frequenti – ha dichiarato Francesca Pasinelli, Direttore Generale di Fondazione Telethon – Attraverso questo bando, aperto in collaborazione e piena sinergia con Fondazione Cariplo, vogliamo infondere linfa nuova alla ricerca scientifica di eccellenza sostenendo progetti che possano aumentare le conoscenze rispetto a geni associati a malattie rare la cui funzione e' completamente o in gran parte sconosciuta e aprire la strada a nuove terapie". "Lavorare insieme verso lo stesso obbiettivo, condividere conoscenza e tenere sempre aperta la capacita' di apprendere dal reale: questa e' la strada che ci permettera' di affrontare le grandi sfide del nostro tempo anche in campo biomedico e lifescience. Da questa visione condivisa nasce il nuovo Bando congiunto tra Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon per sostenere i talenti e le eccellenze del territorio nella realizzazione di progetti di ricerca sulle malattie rare", conclude Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo. (ITALPRESS). fsc/com 02-Nov-21 10:56