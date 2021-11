Basket: Nba. Milwaukee torna al successo, James trascina Lakers

Vittorie nella notte italiana anche per Miami, Utah e Phoenix NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Milwaukee torna al successo nella notte italiana della regular-season dell'Nba. I campioni in carica dei Bucks espugnano per 117-89 il parquet dei Detroit Pistons con 28 punti del 'bomber' per antonomasia, il greco Antetokounmpo. Vittoria di misura dei Los Angeles Lakers, che piegano Houston Rockets per 119-117 con 30 punti di James e 27 a testa di Davis e Westbrook. Affermazione esterna per Miami Heat, che si impone per 125-110 sui Dallas Mavericks nonostante i 33 punti messi a referto, per i padroni di casa, da Doncic. Utah Jazz e Phoenix Suns sfruttano l'impianto amico per mettere al tappeto, rispettivamente, Sacramento Kings (119-113) e New Orleans Pelicans (112-100). (ITALPRESS). mc/red 03-Nov-21 08:48