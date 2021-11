Calcio: Chiellini “Prestazione top”, Bonucci “Giusto atteggiamento”

I bianconeri festeggiano sui social la qualificazione agli ottavi di Champions TORINO (ITALPRESS) – Una qualificazione agli ottavi di Champions League che rende meno amaro il momento no in campionato. La Juventus si gode il 4-2 inflitto allo Zenit con cui archivia con due turni di anticipo la pratica del passaggio del turno nell'Europa che conta. "Qualificazione raggiunta! Bravi ragazzi, prestazione top", scrive su Instagram capitan Giorgio Chiellini. Gli fa eco, sempre sul social preferito dai bianconeri, il compagno di reparto Leonardo Bonucci: "Obiettivo raggiunto. Con il giusto atteggiamento. Grazie ai tifosi per il calore", sottolinea il difensore laziale. L'attaccante argentino Paulo Dybala, con una doppietta, distanzia Michel Platini tra i bomber della 'Vecchia Signora' (106 gol a 104): "Non c'era un modo migliore per celebrare i 124 anni di storia Auguri Juve! E orgoglioso di aver raggiunto la leggenda "Le Roi" Platini", il suo post. Federico Chiesa e Federico Bernardeschi esaltano il "lavoro di squadra", il centrale olandese Matthijs De Ligt non ha dubbi: "Partita top, della squadra e supporto fantastico". Chiosa finale all'esterno brasiliano Danilo: "Una grande vittoria che ci permette di andare avanti in Europa! Questo deve essere sempre lo spirito con cui affrontare le partite: coraggio e voglia di vincere per 90 minuti! Forza Juve!". (ITALPRESS). mc/red 03-Nov-21 09:09