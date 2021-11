Calcio: ManUtd. CR7 “Faremo di tutto per arrivare a nostri obiettivi”

Il fuoriclasse portoghese decisivo nel 2-2 in Champions con l'Atalanta ROMA (ITALPRESS) – Ole Gunnar Solskjaer lo ha definito "il Michael Jordan del Manchester United". Difficile dare torto al tecnico dei Red Devils, soprattutto dopo la perla del fuoriclasse portoghese di ieri sera, autore al Gewiss Stadium del 2-2 nel recupero del match di Champions contro l'Atalanta. L'ex juventino non ha dunque perso il vizio del gol e, su Twitter, rilancia le azioni della sua squadra, non sempre all'altezza in Premier League. "Ci crediamo fino alla fine… e faremo di tutto per arrivare ai nostri obiettivi", scrive CR7, sempre decisivo quando il pallone 'scotta'. (ITALPRESS). mc/red 03-Nov-21 11:30