Calcio: Tottenham, Paratici “Conte tra i migliori allenatori al mondo”

"Nessuno può darci la certezza di vincere, ma dobbiamo competere per farlo", ha spiegato il dg bianconero LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Siamo qui per dare sostegno a tutti, non soltanto all'allenatore". In conferenza stampa, alla vigilia del match di Conference League contro il Vitesse, c'è Fabio Paratici e non Antonio Conte, in attesa che venga regolrizzata in ogni dettaglio la sua nuova posizione da allenatore del Tottenham. A incontrare i giornalisti, dunque, c'è l'uomo che ha portato l'ex tecnico dell'Inter a Londra. Un vincente, un uomo che sa come si arriva al traguardo ma che eredita da Nuno Espirito Santo, una squadra in difficoltà. "Nessuno può darci la certezza di vincere qualcosa, ma dobbiamo lavorare, avere un obiettivo e migliorare dando tutto al 100% ogni giorno. Questo è quello che dobbiamo fare, ma nessuno può darci la garanzia che vinceremo qualcosa, però sappiamo che possiamo e dobbiamo fare meglio", ha aggiunto Paratici, convinto che Conte sia l'uomo giusto per portare avanti il progetto di cui sopra. "Quando scegli qualcuno pensi di aver scelto il migliore in quel momento, a volte la decisione può essere influenzata da altre situazioni, ma quando la prendi è sempre quella che ritieni migliore. Lo è anche adesso, pensiamo di aver preso una buona decisione per il club, siamo ottimisti", dice Paratici. Paratici e Conte hanno lavorato e vinto alla Juve. "Sì, ma quando abbiamo iniziato non abbiamo vinto subito. Noi qui al Tottenham vogliamo competere per vincere, dobbiamo raggiungere prima quel livello per poi migliorare ancora e quindi centrare gli obiettivi come abbiamo fatto alla Juve, è un percorso che va fatto giorno dopo giorno, non basta parlarne, bisogna agire e lavorare sodo. Ho lavorato con Antonio, ma in un club diverso. Lo conosco bene, so che lavora duramente, che ha grande conoscenza, che è uno dei migliori allenatori del mondo, ma la sua carriera parla da sola, qui non si tratta delle mie aspettative, c'è solo da lavorare sodo". Organico di buon livello, ma probabilmente da rinforzare e si sa che Conte è un tecnico esigente. "Non abbiamo ancora parlato di nuovi giocatori, abbiamo molto fiducia nella rosa di oggi e siamo concentrati sul lavoro da fare per migliorare come club e come squadra. Noi cercheremo di vincere qualcosa, non so quale trofeo, se piccolo o grande, cercheremo di vincere partita dopo partita, è importante farlo non solo per questa ma anche per la prossima stagione, a volte serve pazienza per raggiungere risultati, ma la nostra mentalità deve essere quella di inseguire sempre la vittoria". (ITALPRESS). ari/red 03-Nov-21 15:05