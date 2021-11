Calcio: Venezia. Crnigoj rinnova, in arancioneroverde fino al 2025

"Sono felice, salvezza e rimanere a lungo i miei obiettivi", ha spiegato lo sloveno VENEZIA (ITALPRESS) – Il Venezia ha reso noto che è stato prolungato il contratto del nazionale sloveno Domen Crnigoj fino al 30/06/2025. Il centrocampista classe 1995 finora ha disputato 48 partite con la maglia arancioneroverde, totalizzando sei gol e un assist. A livello internazionale a collezionato 21 presenze con la maglia della Slovenia e quest'anno ha giocato sei delle otto partite di qualificazione per i Mondiali del 2022. "Sono molto contento di aver rinnovato sino al 2025, sono venuto qui per vivere il sogno della Serie A – ha affermato Crnigoj – e ora questo sogno si è avverato. Ora il mio obiettivo è rimanere qui il più a lungo possibile, in una città meravigliosa con dei splendidi tifosi. Voglio mantenere questo sogno vivo aiutando questa squadra, che per me è come una famiglia, a raggiungere la salvezza". (ITALPRESS). ari/com 03-Nov-21 15:14