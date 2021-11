Calcio: Villarreal. Emery “Newcastle interessato, ma resto qui”

Il tecnico avrebbe assicurato al club che intende restare in Spagna nonostante il pressing degli inglesi VILLARREAL (SPAGNA) (ITALPRESS) – Tutto vero: i contatti ci sono stati, ma Unai Emery, almeno per il momento, non ha nessuna intenzione di tornare in Premier per accettare l'offerta del Newclastle. Il tecnico del Villarreal, che proprio stamane ha ricevuto anche via social gli auguri del club spagnolo per il suo 50esimo compleanno, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano "Marca", ha confermato al dirigente Fernando Roig Negueroles di avere avuto contatti con la nuova proprietà dei Magpies, ma ha assicurato che intende restare alla guida del Sottomarino Giallo che, intanto, ieri ha ottenuto un'importante vittoria in Champions, battendo 2-0 lo Young Boys e portandosi in testa al girone in compagnia del Manchester United e con 2 punti di vantaggio sull'Atalanta. Tra i due una chiacchierata al telefono con Emery che avrebbe assicurato che non intende neanche aspettare l'offerta del Newcastle: il suo futuro è al Villarreal. (ITALPRESS). ari/red 03-Nov-21 13:07