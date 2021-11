Motomondiale: Gp Algarve. Quartararo “C’è ancora titolo costruttori”

Il neo iridato della Yamaha: "Non devo più pensare alla classifica" ROMA (ITALPRESS) – "C'è voluto un po' di tempo, ma la vittoria del campionato del mondo MotoGP 2021 è finalmente arrivata. Ora che non devo più pensare sempre alla classifica e ai punti, posso tornare alla mentalità che avevamo quando siamo venuti qui all'inizio dell'anno". Così Fabio Quartararo, fresco iridato nella motoGp a Misano, alla vigilia del Gran Premio dell'Algarve. "Il nostro obiettivo è tornare primi, come all'inizio del campionato, perché abbiamo ancora il titolo Costruttori per cui lottare – ha spiegato il campione francese della Yamaha, vincitore a Portimao nella terza tappa di aprile – Abbiamo fatto una gara fantastica su questa pista al Gp del Portogallo. Il ritmo era così veloce, quindi sono molto curioso di vedere cosa possiamo fare questo fine settimana". "Il weekend del Gp dell'Emilia-Romagna è stato per noi complessivamente positivo – le parole dell'altro centauro della Yamaha, Franco Morbidelli – Abbiamo migliorato ulteriormente il feeling con la moto e il mio passo a inizio gara era buono. Le condizioni del mio ginocchio stanno migliorando di settimana in settimana, con progressi costanti. Portimao però potrebbe essere una sfida. Non so quanto sarà impegnativa fisicamente questa pista, soprattutto considerando i dislivelli, ma mi piace sempre guidarci, quindi non vedo l'ora". (ITALPRESS). mc/red 03-Nov-21 12:43