Rugby: Nazionale A. Convocati azzurri per partita contro Uruguay

La squadra si ritroverà domenica a Verona per allenamenti programmati ROMA (ITALPRESS) – Alessandro Troncon, commissario tecnico dell'Italia A, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno in preparazione della partita contro l'Uruguay in calendario domenica 14 novembre alle 14.30 allo Stadio Plebiscito di Padova. Dopo la vittoria in Spagna contro i padroni di casa per 13-11, nella prima uscita stagionale per la Nazionale ricostituitasi in questa stagione, gli Azzurri si ritroveranno domenica 7 novembre a Verona con allenamenti programmati al Payanini Center. "Abbiamo davanti a noi un nuovo, importante, appuntamento contro una squadra in forma che ha conquistato recentemente la qualificazione al Mondiale in Francia nel 2023. Proseguiremo nel prossimo raduno di Verona con il lavoro sinergico insieme allo staff della Nazionale maggiore al fine di avere una base ampia di giocatori a disposizione per gli impegni calendarizzati", ha dichiarato Troncon. In seguito alla partita Italia-Nuova Zelanda, in calendario sabato 6 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, saranno valutati altri giocatori che andranno ad implementare la rosa dell'Italia A. (ITALPRESS). mc/com 03-Nov-21 11:32