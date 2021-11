Tennis: Torneo Parigi. Musetti eliminato al secondo turno

Il giovane azzurro sconfitto in tre set dall'australiano Duckworth PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti esce di scena al secondo turno al "Rolex Paris Masters", ottavo ed ultimo Atp Masters 1000 dell'anno dotato di un montepremi di 2.603.700 euro che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il 19enne tennista toscano, n.67 Atp e ripescato in tabellone come lucky loser, dopo aver finalmente battuto in rimonta la sua "bestia nera", il serbo Laslo Djere, si è arreso in tre set all'australiano James Duckworth, n.55 del ranking, vincente con il punteggio di 6-3 3-6 6-3, dopo due ore e 6 minuti di gioco. (ITALPRESS). mc/red 03-Nov-21 13:18