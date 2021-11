Volley: Mazzanti “Egonu ha ancora margini di miglioramento”

Il ct della Nazionale femminile: "Il movimento sta lavorando benissimo" ROMA (ITALPRESS) – "Il movimento sta lavorando benissimo, i risultati a livello giovanile sono un indice importante di quanto sta crescendo la pallavolo in Italia". A dichiararlo è Davide Mazzanti, ct della Nazionale femminile, a margine dell'evento nel quale Fipav e DHL hanno annunciato il prolungamento della loro partnership. "Il Club Italia e tutte le società stanno facendo un grande lavoro – ha continuato il commissario tecnico neo campione d'Europa – A parte Conegliano, che detta il ritmo del campionato nonostante qualche difficoltà, vedo tanto equilibrio. Chi fermerà le pantere dopo 70 vittorie consecutive? Non lo so, stanno giocando benissimo". Mazzanti ha concluso parlando dell'opposto azzurro Paola Egonu, MVP dell'ultimo Europeo: "Ha ancora margini di miglioramento e lo sta dimostrando. Anche ora che non è al massimo della forma, sta crescendo sotto altri aspetti come in difesa". (ITALPRESS). spf/mc/red 03-Nov-21 12:59