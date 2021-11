Calcio: Serie A. Allegri “Contento ma arrabbiato per punti lasciati”

Il tecnico della Juve: "Mentalmente abbiamo tenuto bene, la rosa è ottima" TORINO (ITALPRESS) – "Sono contento della prestazione di tutta la squadra e soprattutto di Rugani che non ha giocato praticamente mai quest'anno. Mentalmente abbiamo tenuto bene e ci deve rendere contenti per oggi ma arrabbiati per i punti lasciati. Con cattiveria diversa avremmo portato a casa altri risultati". Lo ha detto Massimiliano Allegri commentando ai microfoni di Dazn la vittoria della Juventus a Torino contro la Fiorentina per 1-0 nella 12esima giornata di Serie A. Il tecnico bianconero ha poi risposto che non manca una punta alla Juve nonostante le poche conclusioni: "Alvaro (Morata, ndr) ha creato buone occasioni, ma nel primo tempo abbiamo sbagliato alcune scelte decisive. La vittoria ci dà morale ma non ci deve far abbassare il livello d'attenzione. Vincere le partite non è semplice e bisogna far fatica". Nonostante i tre punti, la Juventus ha mostrato ancora una volta tante difficoltà: "La base per tornare una squadra di vertice è quella di mettersi a disposizione e di correre, oltre che giocare bene – ha risposto Allegri -. Stasera abbiamo vinto tutti i contrasti e questo la dice lunga, con il Sassuolo non era stato così. Sono contento per stasera ma non dimentichiamo i punti lasciati per strada". Juve diversa rispetto a mercoledì scorso in Champions: "In Europa si giocano partite diverse. In campionato la Juventus ha giocato buone partite perdendo e stasera contro una buona Fiorentina abbiamo fatto un'altra buona partita". La scelta di McKennie a centrocampo è motivata: "Sta meglio degli altri e infatti gioca. Ma sia lui che Bentancur fanno fatica da mezzala sinistra, quindi giocano entrambi sulla destra". A portare il gol-vittoria il cambio con l'inserimento di Cuadrado: "In quel momento c'era bisogno di più spinta sugli esterni, poi loro sono rimasti in dieci ed è stato ancora meglio". Incalzato sul fatto che la rosa sia completa, Allegri ha concluso: "La rosa è ottima. Tutti parlano di giocare bene ma quando si stringe l'imbuto resta la vittoria e vincendo contro Sassuolo ed Empoli saremmo in un'ottima posizione. Oggi abbiamo tenuto botta e devo fare i complimenti ai ragazzi". (ITALPRESS). ma/mc/red 06-Nov-21 20:51