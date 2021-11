Calcio: Serie A. Juric “Partita dura, non sono soddisfatto”

"Ci sono delle cose che vanno fatte molto meglio". LA SPEZIA (ITALPRESS) – "E' stata una partita molto dura decisa da un eurogol, una battaglia decisa da un episodio. Una partita tosta e tesa, loro l'hanno sbloccata e poi l'hanno difesa con i denti e con le unghie, mentre a noi è mancata qualità davanti. Non posso essere soddisfatto di tante cose, i ragazzi hanno dato tutto ma non è bastato, ci sono delle cose che vanno fatte molto meglio". Lo ha detto l'allenatore del Torino, Ivan Juric, al termine della sconfitta rimediata sul campo dello Spezia per 1-0. "Bisogna alzare la qualità su tante cose, serve lavorare su questo, tutto sommato è stata una partita non fluida e serve migliorare il gioco" ha commentato ai microfoni di Dazn il tecnico croato, che poi si è soffermato sui singoli: "Praet ha fatto bene, Belotti invece deve alzare il suo livello e recuperare la condizione. Sappiamo che abbiamo delle cose da migliorare – ha aggiunto Juric – ma molti ora vanno in Nazionale, qui ne rimangono sei-sette, dunque c'è poco tempo per lavorare su tante cose. E' per tutti così e si va avanti". (ITALPRESS). spf/gm/red 06-Nov-21 17:24