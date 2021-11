Calcio: Serie A. Thiago Motta “Grande prestazione, vittoria importante”

"Sono contento per Sala, un ragazzo molto disponibile che si allena bene e aiuta i suoi compagni". LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Tutto lo Spezia sorride, abbiamo fatto una grandissima prestazione, è una vittoria importante per noi. Sono soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi, hanno meritato questa vittoria. Ora possiamo riposare e subito dopo pensare all'Atalanta, sarà difficile". Lo ha detto l'allenatore dello Spezia, Thiago Motta, dopo la vittoria al Picco contro il Torino per 1-0: "E' importante per me la vittoria, ma è vero che mantenere la rete inviolata ci dà più possibilità di vincere – ha aggiunto il tecnico dei liguri ai microfoni di Dazn – Oggi con un gol abbiamo preso tre punti, alla fine conta il risultato, però dobbiamo essere contenti di non subire gol". Sulla prestazione di Jacopo Sala, protagonista oggi col gol vittoria: "Sono contento per Sala, un ragazzo molto disponibile che si allena bene e aiuta i suoi compagni. Sono felice che abbia fatto un bel gol e una buona partita come i suoi compagni. E' un ragazzo intelligente, ha qualità e sa capire le situazioni di gioco, ha fatto molto bene a centrocampo". Infine, Motta ha ringraziato i tifosi per lo striscione apparso al Picco, "Con Thiago fino alla fine": "Io sono sempre stato positivo, è vero che durante le partite è difficile controllare le emozioni e gli striscioni come quello che ho visto oggi fanno sempre bene". (ITALPRESS). gm/red 06-Nov-21 17:33