A rischio la panchina di Solskjaer al Manutd, Zidane tra i candidati

Il francese è il secondo favorito dopo Rodgers LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Zinedine Zidane è il secondo favorito per sostituire Solskjaer al Manchester United in odor di esonero. Il norvegese, alle prese con un inizio stagione difficile è reduce dalla sconfitta nel derby con il City e sono tante le voci che chiedono un cambio sulla panchina dell'Old Trafford. Il maggiore favorito in caso di sotituzione, secondo il quotidiano spagnolo As, è Brendan Rodgers, poi c'è Zidane ma è un'ipotesi difficile vosto che l'ex juventino sta aspettando una squadra francese o un team con un progetto vincente. (ITALPRESS). pc/red 07-Nov-21 12:24