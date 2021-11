Acosta vince il Gp dell’Algarve ed è campione del mondo Moto3

Decisiva la caduta di Dennis Foggia a un giro dal termine PORTIMAO (PORTOGALLO) – Pedro Acosta vince il GP dell'Algarve di Moto3. A Portimao, il pilota spagnolo in sella alla Ktm si aggiudica la tappa portoghese ed è aritmeticamente campione del mondo per la prima volta in carriera. Decisiva la caduta di Dennis Foggia, l'unico contendente al titolo, a un giro dal termine per un contatto con Binder. Completano il podio Andrea Migno (Honda) e Niccolò Antonelli (Ktm). Tra i piloti italiani spicca anche l'ottavo posto di Renato Fenati (Husqvarna). (ITALPRESS). spf/pc/red 07-Nov-21 13:09