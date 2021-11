Calcio: Serie A. Spalletti “Accettiamo risultato ma potevamo far meglio”

Il tecnico azzurro "Verona bravo negli spazi, noi ci siamo allungati troppo" NAPOLI (ITALPRESS) – "Nel secondo tempo ci siamo allungati, non siamo stati bravi ad essere blocco squadra. Loro sono bravi e abituati a giocare negli spazi larghi, mentre bisognava far valere la qualità e far girare la palla ma alcune volte arrivavano a mille e ci costringevano a fare una giocata diversa. Questo risultato va accettato ma poteva farsi qualcosa in più". Così Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, dopo il pareggio interno per 1-1 col Verona. "E' difficile preparare queste gare". Sulla coppia centrale Rrahmani e Juan Jesus ha aggiunto: "Sono due difensori forti e bisognerebbe avere più qualità in costruzione. In questo possiamo migliorare qualcosa". Sulla sua importanza nel gruppo, il tecnico ha concluso: "Quello che contano sono i calciatori, l'organizzazione societaria e la tifoseria". (ITALPRESS). mra/gm/red 07-Nov-21 20:30