L’Italrugby inizia la preparazione in vista dell’Argentina

Per gli azzurri il 13 novembre il secondo Test Match ROMA (ITALPRESS) – Giornata di viaggio per la Nazionale Italiana Rugby che nella tarda mattinata odierna farà ritorno in treno a Verona – quartier generale degli Azzurri nella preparazione alle Autumn Nations Series – dopo il primo Test Match di Novembre contro la Nuova Zelanda giocato allo Stadio Olimpico di Roma terminato con il punteggio di 47-9 in favore degli All Blacks. "Non è mai bello perdere e sappiamo che ci sono dei punti da migliorare. Uno dei nostri obiettivi era quello di cambiare la nostra immagine: nonostante la sconfitta si è visto un atteggiamento diverso e una nuova squadra. Ci sono stati degli aspetti positivi da cui possiamo ripartire. E' stata una partita dura: ora testa al prossimo match contro l'Argentina" ha dichiarato Nacho Brex, centro della Nazionale Italiana Rugby al termine della partita disputata nel pomeriggio di ieri. Domani, sul campo del Payanini Center di Verona, inizierà ufficialmente la preparazione verso la partita contro l'Argentina in calendario sabato 13 novembre alle 14 allo Stadio Monigo di Treviso. (ITALPRESS). pc/com 07-Nov-21 13:59