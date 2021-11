Calcio: Guardiola “Xavi farà bene al Barça, deve solo essere se stesso”

"Conosce l'ambiente e porterà energia positiva, non deve essere il mio erede" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Se Laporta e la società hanno scelto Xavi è perchè ci sono milioni di pro e pochi contro. Conosce l'ambiente, porterà energia positiva e per come vede il calcio e per il suo impegno sono sicuro che porterà fuori il Barcellona dalla situazione in cui si trova". Pep Guardiola 'benedice' l'arrivo del suo ex centrocampista sulla panchina blaugrana. "Xavi non deve essere il mio erede nè l'erede di nessun altro, deve essere solo se stesso, le decisioni le prenderà lui e soltanto lui", ha aggiunto l'attuale tecnico del Manchester City, ricordando anche che "anche durante la mia gestione abbiamo fatto bruttissime partite e perso dei trofei". (ITALPRESS). glb/red 08-Nov-21 18:06