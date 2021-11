Calcio: Mazzola “Derby? Meritava Inter, per scudetto lotta con Napoli”

"Io avrei fatto tirare anche il secondo rigore a Calhanoglu, hanno sbagliato a non farlo calciare a lui". MILANO (ITALPRESS) – "Il derby di ieri? Sicuramente meritavamo di vincere noi dell'Inter. Anche se io avrei fatto tirare anche il secondo rigore a Calhanoglu, hanno sbagliato a non farlo calciare a lui". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'ex calciatore di Inter e Nazionale Sandro Mazzola. "Meglio Antonio Conte o Simone Inzaghi? A me piaceva Conte ma è stato giusto cambiare". Su chi vincerà il campionato, Mazzola ha detto:"Milan e Juve li lasciamo fuori. La lotta sarà tra Napoli e Inter. E alla fine vincerà l'Inter…". Proprio oggi Mazzola compie 79 anni. "Me ne sento 59…sono ancora in forma, potrei giocare ancora un quarto d'ora, magari l'ultimo – ha scherzato Mazzola a Rai Radio1 – entro quando gli altri sono stanchi". (ITALPRESS). gm/com 08-Nov-21 16:48