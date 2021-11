Calcio: Nazionale. Antognoni “Svizzera ostica ma noi campioni d’europa”

Giovanni Galli "Gara fondamentale". FIRENZE (ITALPRESS) – "La Svizzera è sempre un po' ostica nei nostri confronti, abbiamo sempre sofferto un po' pero' come campioni d'Europa non dovremmo temere nessuno". Lo ha detto l'ex azzurro Giancarlo Antognoni in occasione dell'inaugurazione di una statua dedicata alla memoria di Paolo Rossi a Prato. Presente anche Giovanni Galli. "Dopo il derby di Milano qualche giocatore della Nazionale è uscito acciaccato e quindi bisognerà vedere chi riuscirà a recuperare. E' una partita fondamentale perchè non vincendo significherebbe rimandare tutto all'ultima partita". (ITALPRESS). lc/gm/red 08-Nov-21 16:25