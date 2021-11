Calcio: Nazionale, Mancini convoca Cataldi e Pessina

Ill ct azzurro corre ai ripari dopo i forfati di Pellegrini e Zaniolo FIRENZE (ITALPRESS) – Roberto Mancini ha deciso di aggregare altri due giocatori al gruppo azzurro per le sfide di qualificazione mondiale contro Svizzera, venerdì a Roma, e Irlanda del Nord, lunedì 15 a Belfast. Visti i forfait di Pellegrini e Zaniolo, il ct della Nazionale ha deciso di arruolare anche Matteo Pessina, rientrato con l'Atalanta sabato scorso a Cagliari dopo quasi un mese di stop per un infortunio muscolare, e Danilo Cataldi. Per il centrocampista della Lazio è la terza convocazione in azzurro, la prima dopo cinque anni: nel novembre 2016 fu chiamato in occasione delle gare con Liechtenstein e Germania ma senza mai scendere in campo. (ITALPRESS). gm/red 08-Nov-21 16:29