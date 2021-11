Calcio: Repubblica Ceca, ct Silhavy positivo al Covid

In panchina contro Kuwait ed Estonia andrà il vice Chytry PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – La Repubblica Ceca andrà a caccia di un posto negli spareggi per i Mondiali senza il suo condottiero. Seconda nel gruppo E a -5 dal Belgio e a pari merito col Galles ma con una partita in più rispetto a entrambe, la Repubblica Ceca affronterà il 16 novembre a Praga l'Estonia (e cinque giorni prima il Kuwait in amichevole a Olomouc) senza il ct Jaroslav Silhavy. Il tecnico, infatti, è risultato positivo al Covid-19 e in panchina sarà sostituito dal suo vice, Jiri Chytry. La Federazione ha fatto sapere comunque che Silhavy, vaccinato, non aveva incontrato alcun membro della nazionale nelle ultime due settimane ed è dunque scongiurato il pericolo di un possibile focolaio. (ITALPRESS). glb/red 08-Nov-21 17:07