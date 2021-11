Calcio: Virdis “Giusto il pareggio nel derby di Milano”

L'ex attaccante rossonero: "La squadra di Pioli sta facendo campionato inatteso" ROMA (ITALPRESS) – "L'Inter non ha sfruttato le occasioni avute, il Milan poteva chiudere la partita nel finale: il risultato, dunque, è giusto". Così Pietro Paolo Virdis, ex attaccante di Milan e Cagliari, tornando sul derby della Madonnina di ieri sera ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su Rai RadioUno. "Il pareggio va a vantaggio del Milan, che resta a +7 dall'Inter, che invece doveva sfruttare questa occasione ma non ce l'ha fatta – ha aggiunto Virdis, classe 1957 – Il Milan sta facendo un campionato inaspettato, come il Napoli: ha dimostrato di poter tenere fino alla fine, hanno dei cambi di livello. Ibra ieri poco incisivo? Non possiamo aspettarci che un ultra quarantenne sia sempre decisivo, ma tiene sempre sul vivo le difese avversarie e agevola i suoi compagni di squadra". Una battuta anche sulle difficoltà della Juve: "La squadra non è costruita come negli anni passati, ha problemi a centrocampo e in difesa e qualche giocatore di grande nome inizia a patire gli anni. Non so se riuscirà a inserirsi nella lotta per la Champions, ma il campionato è ancora lungo. Allegri? Se fai tanti cambiamenti, è meglio avere qualcuno che ti para, che condivida le responsabilità con la società". Infine, sul 'suo' Cagliari: "Non c'è un perfetto equilibrio tra giovani ed anziani, farà fatica sino alla fine". (ITALPRESS). mc/red 08-Nov-21 10:57