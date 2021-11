Ciclismo: Marcato scende da bici, sarà direttore sportivo Uae Emirates

Il team ha ufficializzato il nuovo staff tecnico per la prossima stagione ROMA (ITALPRESS) – Con la stagione 2022 all'orizzonte, l'Uae Team Emirates annuncia quali saranno le persone che opereranno come membri di settori chiave quali quello tecnico, quello medico e quello della performance. La base della squadra rimarrà simile a quella della stagione conclusa, con solo qualche ingresso in organico e alcuni movimenti di riassetto. Dopo 17 stagioni da ciclista professionista, Marco Marcato scenderà dalla bici per salire in ammiraglia con il ruolo di direttore sportivo. Allan Peiper, pur non avendo modo di operare come direttore sportivo in ragione di motivi di salute, continuerà a fornire alla squadra il suo contributo di conoscenze ed esperienza assumendo il nuovo ruolo di Consulente sportivo e tecnico. Questo lo staff tecnico 2022: Fabio Baldato, Fabrizio Guidi, Andrej Hauptman, Marco Marcato, Marco Marzano, Manuele Mori, Simone Pedrazzini, Allan Peiper. (ITALPRESS). mc/com 08-Nov-21 11:56