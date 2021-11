Ciclismo: Trek-Segafredo ingaggia Dario Cataldo

Contratto di un anno per il 36enne corridore abruzzese ROMA (ITALPRESS) – La Trek-Segafredo completa il roster 2022: il 31esimo elemento del team sarà Dario Cataldo. Il 36enne corridore abruzzese, undicesimo volto nuovo per la prossima stagione, ha firmato un contratto annuale. Per Cataldo la Trek-Segafredo sarà il sesto team della sua carriera dopo Liquigas, QuickStep, Sky, Astana e, nelle ultime due stagioni, Movistar. Nel suo personale palmares 11 successi, compreso un titolo italiano a cronometro, una tappa al Giro d'Italia e una alla Vuelta. Cataldo troverà in squadra un altro abruzzese, Giulio Ciccone: "L'ho visto diventare un corridore mentre iniziavo la mia carriera, mio padre è stato uno dei suoi primi allenatori. Ci conosciamo benissimo e sarà un piacere correre adesso nello stesso team". (ITALPRESS). glb/red 08-Nov-21 17:14