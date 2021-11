Tennis: Atp. Djokovic consolida primato, Hurkacz scavalca Sinner

Sempre due gli azzurri nella top 10, salgono Musetti e Mager ROMA (ITALPRESS) – Presenta alcune variazioni la top ten del ranking mondiale Atp dopo l'ultimo Masters 1000 stagionale, ma l'Italtennis conserva due suoi giocatori nella Top 10, ovvero Matteo Berrettini e Jannik Sinner, situazione record, mai verificatasi in precedenza nell'Era Open. In vetta c'è sempre Novak Djokovic, che con il trionfo a Parigi-Bercy ha consolidato il suo primato e si è assicurato la certezza di chiudere ancora una volta l'anno sul trono: il 34enne serbo, diventato per la prima volta numero 1 del mondo il 4 luglio 2011 e al suo quinto periodo in cima al ranking, dopo aver strappato a Roger Federer il record all-time porta a 346 le sue settimane complessive sul trono. Sono ben 3300 infatti ora i punti di vantaggio sul russo Daniil Medvedev, mentre sul terzo gradino del podio si porta il tedesco Alexander Zverev, eguagliando il proprio best ranking. Fa dunque un passo indietro il greco Stefanos Tsitsipas (anche se numericamente ha gli stessi punti di "Sascha"), a precedere il russo Andrey Rublev, che si porta in quinta posizione scavalcando lo spagnolo Rafael Nadal (a sua volta allunga la striscia record a 842 settimane consecutive in top ten) che ha chiuso in anticipo il suo 2021. Quindi, stabile sulla settima poltrona Matteo Berrettini, distanziato di 307 punti dal mancino di Manacor. All'ottavo posto c'è il norvegese Casper Ruud, mentre grazie alla semifinale a Bercy il polacco Hubert Hurkacz si porta per la prima volta in nona piazza sopravanzando Jannik Sinner, che chiude l'elite del circuito mondiale. Detto di Berrettini e Sinner, in chiave azzurra sono stabili sia Lorenzo Sonego, al 27° posto, che Fabio Fognini (37°), mentre Lorenzo Musetti avanza di nove gradini fino a portarsi al numero 58, scavalcando Gianluca Mager, che comunque guadagna due posizioni e con il 64° posto ritocca il proprio best ranking. Conferma per Stefano Travaglia (81°), mentre fa sei passi indietro Marco Cecchinato (98°) e risale una posizione Andreas Seppi così da tornare in Top 100, dove sono di nuovo nove gli azzurri. (ITALPRESS). mc/com 08-Nov-21 12:27