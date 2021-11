Basket: Eurocup. Venezia vince in casa, Trento ko in Francia

I lagunari battono la capolista Buducnost Podgorica. ROMA (ITALPRESS) – Una vittoria ed una sconfitta per le squadre italiane impegnate nell'Eurocup. L'Umana Reyer Venezia infligge la prima sconfitta alla capolista Buducnost Podgorica, uscita battuta dal Taliercio 72-67 al termine della solidissima prestazione dei ragazzi di coach De Raffaele che riescono a dare continuità al convincente successo in campionato di domenica con Reggio Emilia. Torna a mani vuote Trento dalla trasferta in terra francese inanellando il quarto ko in Eurocup. Trentini battuto sul campo del Boulogne Metropolitans per 93-80. (ITALPRESS). gm/red 09-Nov-21 22:22