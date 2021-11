Calcio: Fifa Awards. Votazioni al via il 22, premiazioni il 17 gennaio

A votare saranno i capitani e gli allenatori di tutte le nazionali Fifa, ma anche i tifosi e una giuria di 300 giornalisti. ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Da lunedì 22 novembre a venerdì 10 dicembre votazioni aperte, poi il 17 gennaio le premiazioni del The Best Fifa Football Awards 2021. Lo ha annunciato la Federcalcio internazionale specificando che il tutto si svolgerà in una cerimonia virtuale presso la sede di Zurigo e nel pieno rispetto delle misure per la tutela della salute pubblica legate al Covid-19. Verranno premiati il miglior calciatore e la migliore giocatrice Fifa, stessa cosa per allenatori e allenatrici, poi il miglior portiere sia in campo maschile che femminile, quindi verrà divulgata la top 11. Come sempre previsti anche il premio Fair Play, Puskas (gol dell'anno) e migliore tifoseria. A votare saranno i capitani e gli allenatori di tutte le nazionali Fifa, ma anche i tifosi e una giuria di 300 giornalisti. (ITALPRESS). gm/red 09-Nov-21 18:43