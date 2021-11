Calcio: Serie A. Sei giocatori squalificati per un turno

Si tratta di Martinez Quarta, Milenkovic, Nikolaou, Makengo, Bessa e Kalinic MILANO (ITALPRESS) – Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le gare della 12esima giornata ha squalificato sei giocatori, tutti per un turno. Si tratta di Martinez Quarta e Milenkovic (Fiorentina), Nikolaou (Spezia), Makengo (Udinese), Bessa e Kalinic (Verona). Per quanto riguarda le società ammenda di 1mila euro al Verona per "avere la totalità dei suoi sostenitori ripetutamente intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria (Napoli, ndr), che venivano percepiti dai due collaboratori della Procura federale posizionati rispettivamente tra la panchina e il settore ospiti e a centrocampo". Multa di 10mila euro anche per la Salernitana "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco alcuni petardi, bengala e fumogeni, segnalando altresì che il primo petardo veniva lanciato, al 37° del primo tempo, in prossimità di uno steward". Infine ammenda di 5mila euro al Milan "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco alcuni oggetti di varia natura". (ITALPRESS). ari/com 09-Nov-21 12:40