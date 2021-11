Calcio: Serie B. Giudice, tre giornate di squalifica per Glik

Un turno di stop per Benedetti, Lucca, Nagy, Toure, El Kaouakibi e Di Chiara MILANO (ITALPRESS) – Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Germana Panzironi, ha squalificato sette giocatori dopo le gare valide per la 12esima giornata di campionato. Stangata per il difensore del Benevento, Kamil Glik, sanzionato con tre giornate di stop "per avere, al 25° del primo tempo, a gioco fermo, colpito volontariamente il ginocchio di un calciatore avversario". Un turno di squalifica, invece, per Benedetti (Cittadella), Lucca, Nagy e Toure del Pisa, El Kaouakibi (Pordenone) e Di Chiara (Reggina). Per quanto riguarda le società ammenda di 3mila euro per il Monza. (ITALPRESS). ari/com 09-Nov-21 13:16