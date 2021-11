Mondiali2022: Francia. Pogba infortunato, Deschamps convoca Veretout

Il centrocampista della Roma raggiunge Hernandez (Milan) e Rabiot (Juve) in nazionale PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – C'è un terzo "italiano" nella lista dei convocati di Didier Deschamps per i due impegni di qualificazione mondiale contro il Kazakistan al Parco dei Principi (13 novembre) e poi a Helsinki, tre giorni dopo, con la Finlandia. Oltre a Theo Hernandez (Milan) e Adrien Rabiot (Juventus), in elenco anche il centrocampista della Roma, Jordan Veretout, chiamato per sostituire Paul Pogba. Il giocatore del Manchester United ha lasciato il ritiro dei "bleus" dopo aver riportato un infortunio muscolare nel corso dell'allenamento di ieri. (ITALPRESS). ari/red 09-Nov-21 09:07