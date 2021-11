Mondiali2022: Olanda. Van Gaal convoca Cillessen, Bergwijn e Rensch

Gli orange affronteranno Montenegro e Norvegia nelle qualificazioni per Qatar2022 AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – I convocati li aveva annunciati quattro giorni fa, ma Louis Van Gaal è stato costretto a sostituire tre giocatori per infortunio. Out Joel Drommel, Steven Berghuis e Jurrien Timber, il ct dell'Olanda ha convocato Jasper Cillessen, Steven Bergwijn e Devyne Rensch per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 con Montenegro (sabato a Podgorica) e (Norvegia martedì a Rotterdam). Per Cillessen, costretto a rinunciare a Euro2020 per la positività al Covid, si tratta di un ritorno in nazionale. Nell'elenco dei convocati diramato lo scorso 5 novembre presenti gli 'italiani' Dumfries e De Vrij (Inter), De Roon e Koopmeiners (Atalanta), De Ligt (Juventus). (ITALPRESS). ari/red 09-Nov-21 09:26