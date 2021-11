Peugeot e-2008, l’evoluzione della mobilita’

MILANO (ITALPRESS) – Divieti di accesso, ticket di ingresso e parcheggi difficoltosi hanno negli ultimi anni sbarrato le porte dei centri cittadini alle automobili, favorendo l'utilizzo dei mezzi pubblici. Finche' e' arrivata la pandemia e ora su autobus e tram nessuno vuole piu' salire. Un bel rompicapo? Risolvibile, a patto di seguire l'evoluzione della tecnologia e scegliere la mobilita' elettrica, in questo momento storico il passpartout per la tranquillita' e per accedere ai benefici riservati a chi ha il coraggio e la possibilita' di voltare pagina. Si torna in citta', ma si viaggia anche su lunghe percorrenze al volante del Peugeot e-2008 che offre tutti i vantaggi del suv compatto del costruttore col Leone sulla calandra, e quindi agilita' e piacere di guida, sicurezza e comfort, abbinandoli ad un motore elettrico che non chiede compromessi. A dare energia alla vettura e' infatti una batteria di grande capacita' da 50 kWh che assicura un'autonomia fino a 320 km. Significa potersi muovere su tratti di medio raggio senza alcuna preoccupazione, e portare a termine quotidianamente i propri impegni, anche quando prevedano l'ingresso in zone a traffico limitato: molte aree centrali cittadine sono infatti accessibili gratuitamente alle auto a batteria cosi' come parcheggi e strisce blu. Senza poi contare il fatto che la tassa di proprieta' e' azzerata e che assicurazione e manutenzione sono piu' leggere rispetto ad un'auto con motore tradizionale. Le citta' in particolare si stanno attrezzando per facilitare il piu' possibile la vita ai possessori di auto elettriche: le colonnine di ricarica sono sempre piu' diffuse, basta consultare il proprio smartphone per individuarle e fare il pieno di corrente mentre si e' al lavoro o… impegnati in altre attivita'. La batteria, grazie al suo sistema di raffreddamento a liquido, si ricarica in trenta minuti all'80% da un terminale da 100 kW. Il rispetto da parte della vettura di un valore molto vicino a quello indicato per l'autonomia dipende poi dallo stile di guida di chi siede al volante, ma per facilitare il compito al conducente Peugeot e-2008 mette a disposizione la visualizzazione dei flussi energetici sullo schermo centrale e sul quadro strumenti del PEUGEOT i-Cockpit 3D, nonche' due livelli di recupero dell'energia in frenata. Viaggiare in elettrico oggi e' l'unica soluzione per non dover fare scelte scomode, e con Peugeot e-2008 nel pacchetto sono inclusi stile, tanto comfort e spazio all'interno e una guida brillante e divertente alla quale, anche se i tempi stanno cambiando, sarebbe un peccato dover rinunciare. (ITALPRESS). tvi/com 09-Nov-21 16:05