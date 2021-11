Tennis: Torneo Linz. Paolini si qualifica per i quarti di finale

La toscana ha superato al secondo turno la cinese Zheng in tre set LINZ (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini si qualifica per i quarti di finale dell'"Upper Austria Ladies Linz", Wta International con un montepremi di 235.238 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor della "TipsArena" della citta' austriaca e che chiude la stagione del circuito femminile. La 25enne tennista toscana, n.51 Atp e settima testa di serie, dopo aver battuto in tre set all'esordio l'ucraina Dayana Yastremska, ha superato al secondo turno (ottavi) la cinese Saisai Zheng, n.87 del ranking, con il punteggio di 6-1 2-6 6-4, in un'ora e 53 minuti di gioco. (ITALPRESS). mc/red 09-Nov-21 16:39