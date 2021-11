Calcio: Inter. Inzaghi preoccupato per le condizioni di Dzeko

L'attaccante nerazzurro con la Bosnia nonostante l'affaticamento muscolare MILANO (ITALPRESS) – In casa Inter attendono con trepidazione le notizie che arrivano dai ritiri delle nazionali, dove molti nerazzurri stanno preparando le gare di qualificazione mondiale. E se da Coverciano ne arrivano di buone, con Barella e Bastoni regolarmente in gruppo (il primo giocherà certamente titolare contro la Svizzera), a preoccupare Inzaghi sono le condizioni di Dzeko, che dopo aver chiesto il cambio nel derby per un affaticamento muscolare, ha risposto alla chiamata della sua nazionale. Dal ritiro della Bosnia ha parlato il vice allenatore Elvir Rahimic: "La ripresa sta andando alla grande, ha fatto allenamenti speciali e speriamo tutti che sia pronto. Se l'Inter ha chiesto a Edin di non giocare la partita con la Finlandia? Sono stupidaggini. Se è pronto, giocherà sia contro la Finlandia che contro l'Ucraina". Dall'altra parte dell'oceano il ct del Cile Martin Lasarte ha invece parlato della situazione di Sanchez, che dovrebbe guidare l'attacco della sua nazionale contro il Paraguay nonostante lo scarso minutaggio in nerazzurro: "Questa è la solita domanda – ha replicato – Alexis per me ha fatto le ultime tre partite in maniera fantastica, tenendo conto di quanto poco ha giocato. Arturo (Vidal, ndr) invece ha avuto più spazio". (ITALPRESS). bf/mc/red 10-Nov-21 19:13