Cinema e Drink: COBRA TAI ispirato a Karate Kid

Per la serie Cinema e Drink e ecco COBRA TAI ispirato a Karate Kid, di Alessio Ciucci bartender del Borgo La Chiaracia di Castel Giorgio (Terni).

Bicchiere: coppa da tè orientale



PREPARAZIONE:

Versare il tè Matcha e il triple sec in una ciotola e mescolare con l’apposito pennello per rendere il composto omogeneo. Versare quindi in un boston shaker, facendolo passare nel colino, per evitare grumi, e aggiungendo il Jim Beam bourbon e gli altri ingredienti. Shakerare con del ghiaccio per circa 7 / 8 secondi e versare il tutto in una coppetta da tè orientale, raffreddata in precedenza.IL DRINK:

L’ispirazione del nuovo drink di Alessio Ciucci nasce dalla storpiatura del nome Cobra Kai, la scuola di arti marziali nella serie di film cult di Karate Kid, con protagonista un indimenticabile Ralph Macchio. Da Cai a Tai il passo è breve e il drink è, infatti, un twist, una rivisitazione del classico Mai Tai, ma con due diversi ingredienti differenti e un originale bicchiere di servizio. Al posto del classico rum, qui si utilizza il classico bourbon del Kentucky, il Jim Beam, per richiamare maggiormente gli States, mentre l’aggiunta del tè Matcha e la coppa da tè dove servire il drink, ricordano il Giuramento del Tè, pratica molto sentita nella cultura tradizionale giapponese.