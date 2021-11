Golf: Pga Tour. Francesco Molinari unico azzurro in gara a Houston

Il piemontese insegue sul green statunitense un risultato di prestigio ROMA (ITALPRESS) – Il Pga Tour dal Messico si trasferisce in Texas per l'Hewlett Packard Enterprise Houston Open, in programma da domani, giovedì 11, a domenica 14 novembre al Memorial Park Golf Course di Houston. Tra i 132 concorrenti ci sarà anche Francesco Molinari, unico azzurro in gara. Reduce dall'uscita al taglio in Messico al World Wide Technology Championship at Mayakoba, il piemontese insegue un risultato di prestigio. Quindicesimo nel 2020 il torinese, che lunedì scorso ha compiuto 39 anni, sfiderà venti tra i migliori cinquanta giocatori al mondo. Nel field mancheranno però quelli più attesi. E con loro anche il messicano Carlos Ortiz (secondo la scorsa settimana a Playa del Carmen), campione uscente, costretto a dare forfait all'ultimo per un infortunio alla spalla sinistra. Il 30enne di Guadalajara verrà sostituito dallo statunitense John Huh. Tony Finau e Brooks Koepka (quinto lo scorso anno), rispettivamente all'undicesimo e al quindicesimo posto del ranking mondiale, guidano la folta spedizione americana. Composta anche da altri favoriti della vigilia come Scottie Scheffler, Patrick Reed, Matthew Wolff e Sam Burns (leader della FedEx Cup). Chance anche per l'inglese Tyrrell Hatton, il cileno Joaquin Niemann, il sudcoreano Sungjae Im e l'irlandese Shane Lowry. Tra i past winner ecco invece, tra gli altri, Lanto Griffin (2019), Ian Poulter (2018), Russell Henley (2017), Jim Herman (2016) e Adam Scott (2007). L'evento si giocherà appunto al Memorial Park Golf Course, considerato tra i quattro campi più impegnativi (Major esclusi) del Pga Tour 2020-2021. E metterà in palio un montepremi di 7.500.000 dollari. (ITALPRESS). mc/com 10-Nov-21 13:12