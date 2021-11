Il difensore bianconero accusa ancora problemi muscolari. FIRENZE (ITALPRESS) – Il capitano azzurro Giorgio Chiellini non sarà disponibile per le prossime gare dell'Italia e lascerà questa mattina il ritiro della Nazionale per far rientro al club di appartenenza. Lo fa sapere la Figc. Il difensore bianconero accusa ancora problemi muscolari che gli impediscono di essere disponibile per la sfida contro gli elvetici in programma venerdì a Roma. (ITALPRESS). lc/gm/red 10-Nov-21 13:13