Motomondiale: A Valencia ultima gara Rossi “Spero chiudere bene”

"Vorrei dire 'ciao' ai miei tifosi nel modo giusto" VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Anche se sarà la mia ultima gara in MotoGP, mi sento normale e penso vada bene, specialmente dopo una stagione così lunga. Forse i giorni successivi saranno diversi quest'anno ma vedremo, spero solo di avere la possibilità di dire 'ciao' ai miei tifosi nel modo giusto e di ringraziarli per il sostegno". Per Valentino Rossi il gran giorno sta per arrivare. Domenica, col Gran Premio della Comunidad Valenciana, calerà il sipario sul motomondiale 2021 ma anche sulla carriera del Dottore, che ha deciso di dire basta al termine della stagione. Rossi, in sella alla Yamaha del team Petronas, si augura un'uscita di scena dalla porta principale. "Valencia rappresenta sempre un weekend speciale e può essere una gara complicata sotto diversi aspetti, soprattutto perchè è l'ultimo Gp dell'anno a parte la scorsa stagione, quando abbiamo chiuso in Portogallo. È comunque una pista dove ho alcuni buoni ricordi, speriamo ci sia bel tempo in modo da concentrarci sulla gara per chiudere fra i primi 15 e portare a casa qualche altro punto". (ITALPRESS). glb/red 10-Nov-21 13:23